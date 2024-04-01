|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|103
|%0.18
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
|0
|%0
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.04
|0
|%0
|Detay
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %98.55
|0
|%0
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|0
|%0
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.71
|8
|%0.11
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %95.00
|98
|%0.04
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %91.64
|321
|%0.13
|Detay
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|477
|%1.67
|Detay
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %88.64
|136
|%0.12
|Detay
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
|10742
|%36.26
|Detay
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|197
|%0.96
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %98.71
|244
|%0.31
|Detay
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|81
|%0.36
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %97.90
|0
|%0
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.25
|0
|%0
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.59
|105
|%0.15
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
|0
|%0
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.01
|31
|%0.02
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %95.54
|21
|%0.02
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %95.27
|5449
|%15.14
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %94.68
|558
|%0.73
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|274
|%0.81
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %88.42
|7476
|%35.67
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %90.08
|110
|%0.22
|Detay
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %94.03
|26
|%0.02
|Detay
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
|0
|%0
|Detay