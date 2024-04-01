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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.21
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 631
  • Kazandığı Belde Sayısı 106
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
103 %0.18 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.04
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %98.55
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.71
8 %0.11 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %95.00
98 %0.04 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %91.64
321 %0.13 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
477 %1.67 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %88.64
136 %0.12 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
10742 %36.26 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
197 %0.96 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %98.71
244 %0.31 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
81 %0.36 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %97.90
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.25
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.59
105 %0.15 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.01
31 %0.02 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %95.54
21 %0.02 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %95.27
5449 %15.14 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %94.68
558 %0.73 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
274 %0.81 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %88.42
7476 %35.67 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %90.08
110 %0.22 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %94.03
26 %0.02 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı