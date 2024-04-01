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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.21
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 631
  • Kazandığı Belde Sayısı 106
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
15 %0.17 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.82
38 %0.03 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.49
50 %0.02 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.44
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.77
138 %0.04 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.26
62 %0.02 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.94
167 %0.18 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.42
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
267 %0.17 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.47
11716 %13.07 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.52
197 %0.14 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.63
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.58
490 %0.43 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.13
239 %0.16 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
10 %0.02 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.90
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %93.27
112 %0.05 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.99
141 %0.04 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %80.94
74 %0.04 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.53
47 %0.03 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %94.66
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.93
117 %0.05 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %91.57
69 %0.03 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.22
670 %0.25 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %89.30
325 %0.09 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.68
1633 %0.58 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
426 %0.10 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %86.54
244 %0.11 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %80.88
12201 %7.49 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
392 %0.41 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %81.21
30 %0.03 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.53
107 %0.07 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
385 %0.15 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
470 %0.31 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %82.60
165 %0.05 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.77
224 %0.08 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.82
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı