|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
|15
|%0.17
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.82
|38
|%0.03
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.49
|50
|%0.02
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.44
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.77
|138
|%0.04
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.26
|62
|%0.02
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.94
|167
|%0.18
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.42
|0
|%0
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
|267
|%0.17
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.47
|11716
|%13.07
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.52
|197
|%0.14
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.63
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.58
|490
|%0.43
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.13
|239
|%0.16
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|10
|%0.02
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.90
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %93.27
|112
|%0.05
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.99
|141
|%0.04
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %80.94
|74
|%0.04
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.53
|47
|%0.03
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %94.66
|0
|%0
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.93
|117
|%0.05
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %91.57
|69
|%0.03
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.22
|670
|%0.25
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %89.30
|325
|%0.09
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.68
|1633
|%0.58
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|426
|%0.10
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %86.54
|244
|%0.11
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %80.88
|12201
|%7.49
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|392
|%0.41
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %81.21
|30
|%0.03
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.53
|107
|%0.07
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
|385
|%0.15
|Detay
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
|470
|%0.31
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %82.60
|165
|%0.05
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.77
|224
|%0.08
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.82
|0
|%0
|Detay