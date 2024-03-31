|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %67.13
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %70.27
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %74.58
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %70.37
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %70.50
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %78.65
|14
|%0.03
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %93.94
|22
|%0.10
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.78
|21
|%0.17
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %82.67
|98
|%0.10
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %80.00
|71
|%0.17
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %83.51
|131
|%0.65
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %73.21
|96
|%0.28
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %76.26
|610
|%1.25
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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