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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 458
  • Kazandığı Belde Sayısı 66
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %67.13
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %70.27
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %74.58
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %70.37
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %70.50
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %78.65
14 %0.03 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %93.94
22 %0.10 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.78
21 %0.17 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %82.67
98 %0.10 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %80.00
71 %0.17 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %83.51
131 %0.65 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %73.21
96 %0.28 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %76.26
610 %1.25 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı