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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.21
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 631
  • Kazandığı Belde Sayısı 106
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Hakkari Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
11 %0.04 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %89.83
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı