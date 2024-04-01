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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BĞMSZ

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    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.21
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 631
  • Kazandığı Belde Sayısı 106
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
17 %0.26 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %96.55
6 %0.15 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %72.00
20 %0.32 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %88.42
101 %0.05 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
143 %1.65 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %71.90
89 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı