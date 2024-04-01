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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
BĞMSZ

  • KISALTMA

    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.21
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 631
  • Kazandığı Belde Sayısı 106
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.30
234 %0.69 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %95.59
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %94.74
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %78.98
1971 %7.09 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %67.95
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %68.85
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %87.19
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %79.74
204 %0.13 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %89.68
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı