|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|49
|%0.05
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|6454
|%3.12
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|4
|%0.03
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|3963
|%25.43
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|53
|%0.07
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|2379
|%27.25
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|147
|%0.13
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|332
|%0.09
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|10
|%0.09
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|253
|%0.14
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