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MUSTAFA SAVAŞ AK PARTİ
AYDIN
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ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP
AYDIN
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ÖZER KAYALI İYİ PARTİ
AYDIN
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SUZAN KOÇ DEM Parti
AYDIN
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SERDAL BULUT Yeniden Refah
AYDIN
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MUHARREM DEMİRBİLEK Zafer Partisi
AYDIN
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NAİL KAPLI ANAP
AYDIN
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CEMİL KÖROĞLU DSP
AYDIN
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SİBEL YENİOCAK TKP
AYDIN
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ROJDA DOLGUN TKH
AYDIN
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SEÇİL MUMCUOĞLU BTP
AYDIN
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ALİ ÖZAYDIN EMEP
AYDIN
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CENBELİ GÜLER HÜDA PAR
AYDIN
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HÜSEYİN CİHAN BAYKARA HAK-PAR
AYDIN
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MEHMET TEMEL OCAK
AYDIN
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HÜSEYİN TURGUT DP
AYDIN
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SALİH ŞİNASİ YEGEN Millet
AYDIN
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BÜLENT ÇAM DEVA Partisi
AYDIN
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FATİH KARAHAN SAADET
AYDIN
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ZÜHRE GENİŞEL VATAN
AYDIN
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SABAHATTİN KERİK BAĞIMSIZ
AYDIN
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ABDULBAKİ İNCE BAĞIMSIZ
AYDIN