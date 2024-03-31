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MEMİŞ ÇELİK AK PARTİ
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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MUSTAFA KOÇAK CHP
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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AVNİ YILDIRIM İYİ PARTİ
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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MUSTAFA ERBEK DEM Parti
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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MUHAMMET DOĞAN Yeniden Refah
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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FAHRİ TUNA Zafer Partisi
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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MAHMUT CELAL ÜNSAL Memleket
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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GÜLPARE BARIŞKAN TKP
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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ENDER GÜRTAN HKP
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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FATMA KÜBRA GÜLER BTP
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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BEYHAN GÜLER YILMAZ GELECEK
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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ŞÜKRAN DOĞAN EMEP
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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CEMAL KİŞİ HÜDA PAR
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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AHMET TOKYAY Millet
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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ÖNDER İLDEŞ DEVA Partisi
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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YUSUF TUNÇER VATAN
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR
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TURAN KAYALAR BAĞIMSIZ
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR