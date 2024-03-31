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SEYHAN KILINÇARSLAN AK PARTİ
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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NECATİ GÜNSEL MHP
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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ABDURRAHMAN KILINÇARSLAN İYİ PARTİ
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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COŞKUN ÇALIŞKAN Yeniden Refah
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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ASLI DALGIÇ Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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AHMET HAYDAR BİRİNCİ BTP
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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MUHAMMET ÜZEYİR DİKGÖZ HÜDA PAR
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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OSMAN ÇELEBİ DP
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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HÜSEYİN KAYA Millet
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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EMRULLAH ÇEVİK BAĞIMSIZ
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR