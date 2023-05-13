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    • Seçim
    • 13.05.2023 18:09
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    • 13.05.2023 18:09
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    Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ işi kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde istifa depremi! | Memleket Partisi’nden istifa eden Milletvekili adayları AK Parti’ye geçti

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması sonrası partiden ayrılıklar sürüyor. Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik, son dönemde demokrasi adına endişe verici eylemlerin gerçekleştiğini aktaran Kurt, "Ülkemizde yıllardır mücadele edilmesine rağmen varlığına son verilemeyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Millet İttifakı'na yakınlığı sebebiyle şahsım, partimizin il başkanlığı, ailem, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız." dedi. Öte yandan Artvin’de AK Parti seçime bir gün kala düzenlediği mitinginde, Memleket Partisi sürprizi yaşandı. Memleket Partisi milletvekili adayı ve İlçe Başkanı AK Parti’ye geçtiğini duyurdu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Memleket Partisi’nde istifa depremi!

    Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin son anda Cumhurbaşkanlığı adaylığından istifa etmesi parti tabanında büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

    Ülke genelinde partiden istifalar yaşandığı haberleri gelirken, Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti. Kurt, partisinin Şehitkamil ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, partiyi kurdukları ilk günden bu yana kendilerini hedef alan saldırıların olduğunu söyledi.

    "ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALMIŞ DURUMDAYIZ"
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik, son dönemde demokrasi adına endişe verici eylemlerin gerçekleştiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti: "Ülkemizde yıllardır mücadele edilmesine rağmen varlığına son verilemeyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Millet İttifakı'na yakınlığı sebebiyle şahsım, partimizin il başkanlığı, ailem, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız. Almış olduğumuz bu kararın en önemli sebebi, uğruna çok canlar verdiğimiz kutsal vatanımızın toprak bütünlüğüdür ve bu bizim için her şeyden önce gelir."

        MEMLEKET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI AK PARTİ'YE GEÇTİ
        Artvin'de AK Parti seçime bir gün kala düzenlediği mitinginde, Memleket Partisi sürprizi yaşandı. İki istifa haberi de Artvin'den geldi. Memleket Partisi milletvekili adayı ve İlçe Başkanı AK Parti'ye geçti. Memleket Partisi'nin il başkanı iken Milletvekili 1. sıra adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Soner Dursun, partisinde yaşanan son gelişmelere tepki göstererek partisinden de istifa etti.

        Dursun'un ardından da Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan da partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. AK Parti mitinginde yoğun tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkan her iki isme AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla taktı.

        MEMLEKET PARTİSİ'NDE İSTİFA DEPREMİ: GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI VE ÜYELERİ AK PARTİ'YE GEÇTİ
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Kırıkkale'de de partiden toplu istifalar yaşandı. Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç, istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti İl Başkanı Bahadır Kılıç, partisine katılan gençlerin rozetlerini taktı.

            İl Başkanı Bahadır Kılıç yaptığı açıklamada, "Kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerim ve aramıza katılan değerli genç üyelerimiz ile birlikte 2023 seçimleriyle Türkiye Yüzyılına damga vuracak bu seçimde desteklerinizi istirham ediyorum. Memleket Partisi'nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve üyeleri partimize katıldı. AK Parti'ye katılan 15 kişiyi temsilen bazı partililere rozetlerini taktık" dedi.

            MEMLEKET PARTİLİ ADAY İSTİFA ETTİ, MHP'YE KATILDI
            Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu.Yusuf İhsan Atasun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

            "Değerli kamuoyu, bugün yaşanan gelişmeler neticesinde, Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine Memleket Partisi Milletvekilliği adaylığından çekiliyorum. Yoluma, şehrimize daha faydalı olacağına inandığım, aynı tribün çatısı altında bulunduğum Kayseri için en çok çalışan Milletvekili M. Baki Ersoy ile MHP çatısı altında devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

            MEMLEKET PARTİLİ OKTAY KÜNT'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK KARARI
            Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt' de görevinden istifa ettiğini, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini bildirdi. Künt, yaptığı yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset kumpası ve gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını belirtti. Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı olarak memleketin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlünün razı olmadığını vurgulayan Künt, şunları kaydetti: "Tarafımı milli olan siyasetten, yani Cumhur İttifakı'ndan yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum." AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Künt ve beraberindekilere rozet takıldı.

                MEMLEKET PARTİSİ KAHTA İLÇE YÖNETİMİNDEN TOPLU İSTİFA
                Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Memleket Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız ve yönetimi, görevinden istifa ederek, 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını belirten İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız, gelinen noktada ülkenin geleceği ve halkın huzuru noktasında ciddi endişeler taşıdığını vurguladı. Yıldız, "Hem Adıyaman olarak hem de ülke olarak gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Depremden sonra Adıyaman ve ilçeleri için yapılacak çok şey var. Bölgemiz, sahip olduğu tarihi dokusu, sanayisi ve tarımı ile çok daha fazlasını hak ediyor. Ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduğu durumun farkında olduğum için yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledik. Ama partimizin Genel Başkanı Muharrem İnce, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldı. Çok büyük ideallerle yaklaşık bir yıldır kurucu ilçe başkanlığını yürüttüğüm Memleket Partisi Kahta ilçe başkanlığından, yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber istifa ediyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bu partiyi desteklemeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla beraber Adıyaman'ımızın gelişmesi ve hak ettiği değeri bulması için elimizden ne geliyorsa yapma devam edeceğiz" dedi. Yıldız ve yönetimi, AK Parti'yi destekleyeceğini açıkladı.

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                Haberler Seçim Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ işi kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde istifa depremi! | Memleket Partisi’nden istifa eden Milletvekili adayları AK Parti’ye geçti
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