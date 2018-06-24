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'nun sandığından kendisine 2 oy çıktı

ve İyi Parti ile birleşerek Millet İttifakı adı altından seçime giren Saadet Partisi'nin genel başkanı 'na kendisinin ve eşinin oy kullandığı sandıktan sadece 2 oy çıktı.

Temel Karamollaoğlunun sandığından kendisine 2 oy çıktı

Cumhurbaşkanı seçimi için Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya Lisesi'deki 1067 numaralı sandıktan çıkan 312 oydan 3'ü geçersiz sayıldı.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 252, 'a 37, Meral Akşener'e 14, Selahattin Demirtaş'a 3, 'na 2, Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 20:57
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