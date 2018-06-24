Cumhurbaşkanı seçimi için Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya Lisesi'deki 1067 numaralı sandıktan çıkan 312 oydan 3'ü geçersiz sayıldı.
Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 252, Recep Tayyip Erdoğan'a 37, Meral Akşener'e 14, Selahattin Demirtaş'a 3, Temel Karamollaoğlu'na 2, Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.