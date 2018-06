Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimi için geri sayım başladı. YSK, daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. Hemen ardından partiler seçim hazırlıklarına başladı ve milletvekili aday listelerini de YSK'ya sundu. Şimdi ise tüm illerde milyonlarca kişi bu önemli anı bekliyor. Şanlıurfa seçim sonuçları sayfamız üzerinde en son oy oranlarını an be an takip edebileceksiniz. Şanlıurfa seçim sonucu en hızlı ve doğru bilgiler ile yine burada.

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

24 Haziran'da yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanlığına; siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili seçiminde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ya da en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. Seçmenlerce aday gösterilmek istenen kişi, başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliliğine ilişkin belgeler ile 131 bin 600 lirayı maliye veznesine yatırdığı dair makbuzla YSK'ye bizzat başvuracak

Bir kimse aynı zamanda, hem cumhurbaşkanı adayı hem de milletvekili adayı olamayacak ve aday gösterilemeyecek. Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin görev sürelerinin dolmasından önceki son pazar günü oy verme günü olacak. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenecek. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihi olacak.

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılacak.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü olan 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.