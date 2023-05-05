-
Sevcan Uzun
Adalet Birlik Partisi
Zonguldak
-
Fatma Ergüzel
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Muammer Avcı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Zonguldak
-
Meral Yücel
Anavatan Partisi
Zonguldak
-
Hüseyin Uysal
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
Deniz Yavuzyılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak
-
Sibel Güneş
Genç Parti
Zonguldak
-
Özkan Çakat
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
Haluk Agrin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Zonguldak
-
Murat Merdivan
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
Işıl Aksu
Işıl Aksu
Zonguldak
-
Evrim Balbaloğlu
İyi Parti
Zonguldak
-
Özkan Yağcı
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Ahmet Akyıldız
Millet Partisi
Zonguldak
-
Bekir Sıtkı Tarım
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Murat Kotra
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Döndü Altay
Sol Parti
Zonguldak
-
Fatma Kılıçarslan
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
-
Murat Abı
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Övünç Ballı
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Savaş Oruç
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Necdet Sarı
Yeniden Refah Partisi
Zonguldak
-
Ahmet Dikenli
Yenilik Partisi
Zonguldak
-
Mehmet Zeki Salmanoğlu
Yeşil Sol Parti
Zonguldak
-
Oğuzhan Turhan
Zafer Partisi
Zonguldak
-
Soner Çetin
Adalet Birlik Partisi
Zonguldak
-
Ömer Karga
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Saffet Bozkurt
Adalet ve Kalkınma Partisi
Zonguldak
-
Muhammed Yeşilyurt
Anavatan Partisi
Zonguldak
-
Özcan Özdemir
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak
-
Batuhan Tafracı
Genç Parti
Zonguldak
-
Devran Beşikçi
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
Pınar Tarhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Zonguldak
-
Emrah Kara
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
Tolga Gören
İyi Parti
Zonguldak
-
Mukadder Yalçın
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Sevgül Ketenci
Millet Partisi
Zonguldak
-
Bayram Bozkurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Tacettin Erçin
Sol Parti
Zonguldak
-
Şener Bostancı
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
-
Gönül Kızıltan
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Eşfak Kınık
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Gökhan Yılmaz
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Ahmet Kavaracı
Yeniden Refah Partisi
Zonguldak
-
Tevfik Süllü
Yenilik Partisi
Zonguldak
-
Deniz Topçu
Yeşil Sol Parti
Zonguldak
-
Ramazan Aydın
Zafer Partisi
Zonguldak
-
Kemal Akdoğan
Adalet Birlik Partisi
Zonguldak
-
Sude Yılmaz
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Ahmet Çolakoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Zonguldak
-
Gündoğan Mazaklı
Anavatan Partisi
Zonguldak
-
Cengiz Konmuş
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
Doğa Şanlıoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak
-
Mustafa Gürpınar
Genç Parti
Zonguldak
-
Hacer Göllüce
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
İlyas Taşdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
Mehmet Batu Müftüoğlu
İyi Parti
Zonguldak
-
Birkan Ünal
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Mithat Kulaksız
Millet Partisi
Zonguldak
-
Özlem Taşkın
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Satuk Kadam
Sol Parti
Zonguldak
-
Dilan Gülle
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
-
Cengiz Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Levent Gök
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Hasan Demirkesen
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Muhittin Açıkgöz
Yeniden Refah Partisi
Zonguldak
-
Cengizhan Emir
Yenilik Partisi
Zonguldak
-
Bayram Sarı
Yeşil Sol Parti
Zonguldak
-
Nazmiye Doğangaç
Zafer Partisi
Zonguldak
-
Can Burak Candal
Adalet Birlik Partisi
Zonguldak
-
Recep Karaman
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Nejdet Tıskaoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Zonguldak
-
Gökan Çakır
Anavatan Partisi
Zonguldak
-
Safa Akman
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
Merve Kır
Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak
-
Özlem Bayrak
Genç Parti
Zonguldak
-
Muhammed Murat Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
Hatip Atış
Hak ve Özgürlükler Partisi
Zonguldak
-
Fatma Özgen Aşıkoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
Yiğitcan Yıldırım
İyi Parti
Zonguldak
-
Kenan Karaman
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Ekrem Ün
Millet Partisi
Zonguldak
-
Engin Sunat
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Kemal Bulut
Sol Parti
Zonguldak
-
Türkan Baytekin
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
-
Evrim Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Betül Aydın Baş
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Birsen Ayaroğlu
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Yasin Satan
Yeniden Refah Partisi
Zonguldak
-
Murat Balcı
Yenilik Partisi
Zonguldak
-
Süleyman Kürşat Akduman
Zafer Partisi
Zonguldak
-
Adnan Aksakal
Adalet Birlik Partisi
Zonguldak
-
Büşra Sever
Adalet Partisi
Zonguldak
-
Dilek Kaya
Adalet ve Kalkınma Partisi
Zonguldak
-
Fehmi Dinç
Anavatan Partisi
Zonguldak
-
Cihangir Yağız
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
Cemalettin Sağtekin
Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak
-
Senem Vardar
Genç Parti
Zonguldak
-
Hilmi Tunahan Demir
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
Zeynel Işık
Hak ve Özgürlükler Partisi
Zonguldak
-
Fayat Erdoğan
Halkın Kurtuluş Partisi
Zonguldak
-
Renda Okay
İyi Parti
Zonguldak
-
Efecan Sesli
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Kürşat Altay
Millet Partisi
Zonguldak
-
Semih Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
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Mustafa Avni Özerkan
Sol Parti
Zonguldak
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Umur Ozan Şahin
Türkiye İşçi Partisi
Zonguldak
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Özgür Doğan Özkök
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Ali Üşümezgezer
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Mehmet Uslubaş
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Murat Ayhan
Yeniden Refah Partisi
Zonguldak
-
Büşra Nergiz Mat
Yenilik Partisi
Zonguldak
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Hikmet Arslan
Yeşil Sol Parti
Zonguldak
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Mehmet Ali Köymen
Zafer Partisi
Zonguldak