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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERT OSMAN SÜRMEN

Mert Osman Sürmen

Zafer Partisi
Mert Osman Sürmen
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı