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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH ÖZTÜRK

Fatih Öztürk

Zafer Partisi
Fatih Öztürk
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı