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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TİMUÇİN ELVAN

Timuçin Elvan

Zafer Partisi
Timuçin Elvan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı