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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE ÇAKAR

Ayşe Çakar

Zafer Partisi
Ayşe Çakar
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı