Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YENER TURAN

Yener Turan

Zafer Partisi
Yener Turan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı