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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN YALÇINTAŞ

Hüseyin Yalçıntaş

Zafer Partisi
Hüseyin Yalçıntaş
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı