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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEVLÜT ÖZER

Mevlüt Özer

Zafer Partisi
Mevlüt Özer
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı