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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURGUT ŞAHİN

Turgut Şahin

Zafer Partisi
Turgut Şahin
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı