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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF SAVAŞ FIRAT

Yusuf Savaş Fırat

Zafer Partisi
Yusuf Savaş Fırat
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı