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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT EMRE YARDİBİ

Murat Emre Yardibi

Zafer Partisi
Murat Emre Yardibi
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı