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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHUN FATİH ERDAĞI

Orhun Fatih Erdağı

Zafer Partisi
Orhun Fatih Erdağı
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı