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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN BEKLER

Ayhan Bekler

Zafer Partisi
Ayhan Bekler
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı