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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALAİTTİN ÇAKMAK

Alaittin Çakmak

Zafer Partisi
Alaittin Çakmak
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı