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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAHTİYAR YÜRÜK

Bahtiyar Yürük

Zafer Partisi
Bahtiyar Yürük
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı