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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEFA POLAT

Sefa Polat

Zafer Partisi
Sefa Polat
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı