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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHMUT KARA

Mahmut Kara

Zafer Partisi
Mahmut Kara
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı