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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR EMİRHAN AYÇİÇEK

Uğur Emirhan Ayçiçek

Zafer Partisi
Uğur Emirhan Ayçiçek
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı