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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ONUR DOĞRU

Onur Doğru

Zafer Partisi
Onur Doğru
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı