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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VOLKAN YURTMAN

Volkan Yurtman

Zafer Partisi
Volkan Yurtman
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı