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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL KARABAĞ

Kemal Karabağ

Zafer Partisi
Kemal Karabağ
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı