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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EROL KAPLAN

Erol Kaplan

Zafer Partisi
Erol Kaplan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı