Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞEGÜL ASLAN

Ayşegül Aslan

Zafer Partisi
Ayşegül Aslan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı