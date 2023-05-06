-
Abdulkadir Akgül
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat
-
Pınar Ünal
Anavatan Partisi
Yozgat
-
Mustafa Çıtak
Büyük Birlik Partisi
Yozgat
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Selami Karagöz
Genç Parti
Yozgat
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Sevda Tektekin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Yozgat
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Belgüzar Taşdemir
Halkın Kurtuluş Partisi
Yozgat
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Lütfullah Kayalar
İyi Parti
Yozgat
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Merve Seval Aydemir
Memleket Partisi
Yozgat
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İhsan Yüzbaşıoğlu
Millet Partisi
Yozgat
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İbrahim Ethem Sedef
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat
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Nurçil Soykut
Sol Parti
Yozgat
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Aslı Yapar Şaktanlı
Türkiye İşçi Partisi
Yozgat
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Haydar Ali Aybirdi
Türkiye Komünist Hareketi
Yozgat
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Erhan Altınkaynak
Türkiye Komünist Partisi
Yozgat
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Hasan Aslan Nurdoğdu
Vatan Partisi
Yozgat
-
Nihat Kayhan
Yeniden Refah Partisi
Yozgat
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Murat Adalan
Yenilik Partisi
Yozgat
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Cemal Bilgin
Yeşil Sol Parti
Yozgat
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Mehmet Hayri Cüneydi
Zafer Partisi
Yozgat
-
Süleyman Şahan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat
-
Nurseda Mangalcı
Anavatan Partisi
Yozgat
-
Cansu Çiftci
Büyük Birlik Partisi
Yozgat
-
Seydo Sansar
Genç Parti
Yozgat
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Rafet Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Yozgat
-
Burcu Adeka Kalkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Yozgat
-
Ali Keven
İyi Parti
Yozgat
-
Erman Kocaer
Memleket Partisi
Yozgat
-
Ahmet Kızıldağ
Millet Partisi
Yozgat
-
Kazım Ergün
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat
-
Selçuk Sarıdoğan
Sol Parti
Yozgat
-
Bekir Zafer
Türkiye İşçi Partisi
Yozgat
-
Mahmut Tütüncü
Türkiye Komünist Hareketi
Yozgat
-
Aybüke Kara
Türkiye Komünist Partisi
Yozgat
-
Orhan Nuri Korkmaz
Vatan Partisi
Yozgat
-
Yaşar Demir
Yeniden Refah Partisi
Yozgat
-
Elif Aydın
Yenilik Partisi
Yozgat
-
Kübra Derin
Yeşil Sol Parti
Yozgat
-
Zeliha Çevik
Zafer Partisi
Yozgat
-
İskender Minar
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat
-
Serkan Çetinkaya
Anavatan Partisi
Yozgat
-
Veli Şahin
Büyük Birlik Partisi
Yozgat
-
Zekeriya Başaran
Genç Parti
Yozgat
-
Duran Kırkgöz
Halkın Kurtuluş Partisi
Yozgat
-
Sema Köseoğlu
Memleket Partisi
Yozgat
-
Ülkü Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat
-
Yılmaz Eren
Sol Parti
Yozgat
-
Aslı Şimşek
Türkiye İşçi Partisi
Yozgat
-
Burak Hanbeyoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Yozgat
-
Bilal Akyüz
Türkiye Komünist Partisi
Yozgat
-
Nurcan Uyar
Vatan Partisi
Yozgat
-
Hasan Şahingöz
Yeniden Refah Partisi
Yozgat
-
Hacer Dilek Özdemir
Yenilik Partisi
Yozgat
-
Mehmet Şirin Harhar
Yeşil Sol Parti
Yozgat
-
Cafer Yurdakurban
Zafer Partisi
Yozgat
-
Yusuf İbiş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat
-
Rukiye Çelik
Anavatan Partisi
Yozgat
-
Fatih Koçer
Büyük Birlik Partisi
Yozgat
-
Oğulcan Hazer
Genç Parti
Yozgat
-
Mehmet Ali Kılıç
Halkın Kurtuluş Partisi
Yozgat
-
Nafiye Balçık
İyi Parti
Yozgat
-
Murat Gülen
Memleket Partisi
Yozgat
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Orhan Nefesli
Millet Partisi
Yozgat
-
Sezer Yozgat
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat
-
Eren Şahiner
Sol Parti
Yozgat
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Köksal Kaplan
Türkiye İşçi Partisi
Yozgat
-
Dilara Kara
Türkiye Komünist Hareketi
Yozgat
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Azmi Akbaş
Türkiye Komünist Partisi
Yozgat
-
Bora Sarıkaya
Vatan Partisi
Yozgat
-
Dilek Erdoğan
Yenilik Partisi
Yozgat
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Özlem Aydın
Yeşil Sol Parti
Yozgat
-
Tuğrul Şimşek
Zafer Partisi
Yozgat