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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL ÇAY

Halil Çay

Yeşil Sol Parti
Halil Çay
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı