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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEREN ELATAŞ

Seren Elataş

Yeşil Sol Parti
Seren Elataş
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı