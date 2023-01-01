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Ali Bozan
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Perihan Koca
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Mustafa Türk
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Hamdiye Kırıcı
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Şerif Durmaz
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Hacı Bayram Kızartıcı
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Ayşe Gül Temür
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Esra Ergüzeloğlu Kilim
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Muhammet Talat Şeker
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Adnan Şahin
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Derman Tarancı
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Mehmet Şirin Kaya
Yeşil Sol Parti
Mersin
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Aydın Aydın
Yeşil Sol Parti
Mersin