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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NECLA AKTAY

Necla Aktay

Yeşil Sol Parti
Necla Aktay
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı