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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EZGİ ÇADIRCI

Ezgi Çadırcı

Yeşil Sol Parti
Ezgi Çadırcı
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı