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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAĞMUR KAVAK

Yağmur Kavak

Yeşil Sol Parti
Yağmur Kavak
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı