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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDURRAHMAN SEVER

Abdurrahman Sever

Yeşil Sol Parti
Abdurrahman Sever
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı