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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELVİ KALIR

Selvi Kalır

Yeşil Sol Parti
Selvi Kalır
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı