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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ADİL TEKİNER

Mehmet Adil Tekiner

Yeşil Sol Parti
Mehmet Adil Tekiner
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı