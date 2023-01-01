-
Hakkı Saruhan Oluç
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Canan Çalağan
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Muhsin Taşar
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Zöhre Tedik
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Erbakan Tağ
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Hülya Hasbay
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Selami Özyaşar
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Nigar Duru
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Fırat Eren
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Neriman Bakır
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Hasan Doğan
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Hülya Aktaş
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Mehmet Adil Tekiner
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Kamile Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Mahir Doğan
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Nefise Oğuz
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Serdar Köşkeroğlu
Yeşil Sol Parti
Antalya