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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ÖZKAN

Ali Özkan

Yeşil Sol Parti
Ali Özkan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı