Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AZİZ USLU

Aziz Uslu

Yeşil Sol Parti
Aziz Uslu
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı