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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET MEYDA

Ahmet Meyda

Yenilik Partisi
Ahmet Meyda
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Muş
Kaynak: Anadolu Ajansı